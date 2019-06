Al fischio finale di Portogallo-Olanda ha provato a convincere Matthijs de Ligt a trasferirsi alla Juventus, ma Cristiano Ronaldo potrebbe ricoprire il ruolo di “ds a sorpresa” anche con altri obiettivi. Su tutti, Paul Pogba. Come scrive in Spagna Don Balón, CR7 ha comunicato alla dirigenza bianconera il proprio gradimento per il centrocampista francese: anche il cinque volte Pallone d’Oro stima il “Polpo” e giocherebbe volentieri insieme a lui all’Allianz Stadium. L’avversario più temibile in questa corsa è l’amico e mentore Zinedine Zidane, che a sua volta considera Pogba la priorità per la campagna acquisti del Real Madrid. Ma il fattore Ronaldo potrebbe dare un nuovo vantaggio alla Juve…