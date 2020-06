2









Paulo Dybala sarà protagonista questa sera nella sfida che la Juve giocherà contro il Milan. Il fuoriclasse argentino, lo scorso anno vicino all’addio al club bianconero, è ora uno dei punti di forza della squadra allenata da Sarri, ma il rinnovo non si avvicina. Secondo quanto riferito da Ok Diario la Joya chiederebbe 15 milioni di euro a stagione, troppo per le casse della Juve. Per questo, secondo Ok Diario, Dybala sarebbe stato offerto a Real Madrid e Barcellona.