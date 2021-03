Secondo Sport1 il Manchester City sarebbe pronto a offrire 115 milioni di euro al Borussia Dortmund per ​Erling Haaland. Il norvegese è sulla lista anche del Chelsea. Dai canali ufficiali del Borussia Dortmund, attuale squadra di Haaland, è arrivata la risposta di Michael Zorc, direttore sportivo giallonero: "Non credo che Erling andrà in tutti e dieci i club che se lo possono permettere. Le dichiarazioni di Raiola non mi preoccupano affatto. Noi siamo felici di avere qui il ragazzo, ha segnato tanto per noi ultimamente e continuiamo a programmare il nostro futuro insieme a lui".