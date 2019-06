È uno dei tormentoni estivi. Joao Felix è reduce da una stagione straordinaria con il Benfica. Ed il club portoghese non intende privarsi del suo baby talento per meno di 120 milioni, la cifra prevista dalla clausola rescissoria. Nelle ultime ore si sono fatti avanti due società interessate alla rivelazione dell’Europa League. Si tratta di Manchester City ed Atletico Madrid. I Citizens sembrano in leggero vantaggio, mentre i Colchoneros cercano l’erede di Antoine Griezmann. Secondo Marca, Joao Felix sarebbe fortemente tentato dal City. La Juventus continua a rimanere nell’ombra, nell’attesa di nuovi sviluppi. I bianconeri cercano il colpaccio, ma le cifre dell’affare sono molto elevate.