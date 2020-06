Madrid o Lisbona? Lisbona. No, non si tratta di un sondaggio vacanze, ma della finale di Champions League 2020. Non ci sarà il sorpasso di Madrid ai danni di Lisbona, perché la Final Eight di Champions quasi certamente si giocherà nella capitale portoghese. Lo riporta As, rivelando i piani di Nyon, che mercoledì 17 comunicherà in modo ufficiale le decisioni sulla Champions: ripartenza l'8 agosto con il ritorno degli ottavi (8 e 9 agosto), poi la Final Eight a Lisbona con finale il 23 agosto al "Da Luz". Dal 12 si comincerebbe con i quarti, con sette gare complessive nella capitale lusitana da disputarsi senza pubblico.