Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano catalano, Edinson Cavani si è offerto al Barcellona. Il giocatore uruguaiano, con cui la Juve ha avuto più di un contatto, continua a chiedere un biennale a cifre importanti (si parla di oltre 10 milioni di euro). In Spagna si parla anche del Matador, spiegando comunque che non si tratta di una priorità per Bartomeu e soci. La situazione di Lautaro resta sempre in fase di stallo e continua la ricerca di un giocatore che possa aiutare Leo Messi in zona gol. Giocatore che non sarà Suarez: è fuori da ogni discorso relativo alla squadra allenata da Koeman, e sempre più vicino alla Juventus (esame permettendo).