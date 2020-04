6









Ad AS, Hakimi era stato chiaro: "Non voglio mentire, mi piacerebbe vincere con il Madrid. E' casa mia. Ma se non abbiamo le stesse idee, proverò a vincere da un'altra parte. E' il mio sogno". In Germania, il Borussia Dortmund gli ha dato una grande opportunità: ma vuole continuare a giocare ad alti livelli. Anzi: vuole alzarlo, quel livello. A soli 21 anni, la prossima può essere la stagione della consacrazione. Magari alla Juventus.



OCCASIONE - Sì, perché come racconta AS, nell'incertezza del Real si è infilato Fabio Paratici. Zidane deve decidere chi tenere: Carvajal e Mendy sembrano intoccabili, ma chi lasciare tra Marcelo (anch'egli seguito dai bianconeri), Odriozola, Reguilon e proprio Achraf? Situazioni in ballo dalle parti del Bernabeu, ma scelte non ancora fatte. La Juve, intanto, prepara un'offerta; anche il Chelsea e il Psg ci stanno pensando. Il prestito biennale è a un passo dallo scadere, e non c'è tempo da perdere.