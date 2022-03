Nella giornata odierna, il quotidiano spagnolo Marca ha stilato quella che sarebbe la squadra più forte al mondo che, ha rivelato delle grosse sorprese. In questa lista non figurano infatti volti noti come quelli di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, spodestati da nuovi e giovani talenti che stanno conquistando la scena del calcio intercontinentale. Così come vi è una scarsa presenza di giocatori italiani o appartenenti alla Serie A, a dimostrazione del fatto di come il calcio italiano si trovi in un periodo di grande difficoltà.



Nella Gallery di seguito la Top 11 dei migliori al mondo.