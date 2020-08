1









E anche l'Atletico Madrid s'iscrive alla lista delle pretendenti di Douglas Costa. Vi abbiamo già parlato dell'estate particolare del brasiliano, che ha trascorso parte delle sue vacanze in Turchia insieme al suo agente, molto probabilmente anche a studiare un piano per il futuro. La Juve non lo considera incedibile, anzi: pian piano, complici gli infortuni e la poca costanza, Dougly è diventato un nome appetibile per il mercato e spendibile per Paratici negli scambi che sta provando a costruire in questo pazzo calciomercato. secondo quanto riportato in Spagna da El Gol Digital, i Colchoneros l'avrebbero dunque messo nel mirino. Simeone lo vedrebbe alla perfezione nel suo schema di gioco.