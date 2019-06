E’ un’indiscrezione clamorosa, quella che arriva dalla Spagna: stando a quanto riporta Don Balón, la Juventus sta riflettendo concretamente su Antoine Griezmann come innesto in attacco al posto di Paulo Dybala. Nonostante le importanti parole spese da Maurizio Sarri per lui, l’ipotesi che vede il numero 10 argentino lontano da Torino è ancora concreta: un’offerta a tre cifre convincerebbe i bianconeri a liberare la Joya, e per sostituirlo spunta il nome del “Piccolo Diavolo” dell’Atlético Madrid. Griezmann ha già annunciato il proprio addio ai Colchoneros, senza però rivelare la prossima destinazione.