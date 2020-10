1









Dalla Spagna arriva un'indiscrezione sul futuro di Andrea Pirlo, inevitabilmente messo in discussione dati i risultati zoppicanti di questo inizio stagione. Secondo Don Balon Simone Inzaghi è già in lizza per diventare il nuovo allenatore della Juventus in caso di esonero di Pirlo. C'è tuttavia il regolamento della Figc che farebbe saltare questa prospettiva: un allenatore infatti non può allenare nella stessa stagione due club nella stessa categoria. Impossibile quindi pensare a un Inzaghi subito chiamato alla Juve. Ma quale sarà l'avvenire del mister bianconero nei prossimi mesi?