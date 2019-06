Secondo quanto riportato in Spagna da Cadena Ser, Philippe Coutinho ha chiesto ufficialmente al Barcellona di essere ceduto. Il giocatore brasiliano dunque non vorrebbe continuare a vestire la maglia blaugrana e secondo gli spagnoli tre squadre sono pronte ad accoglierlo: Paris Saint-Germain, Juventus e Chelsea (se il blocco del mercato non verrà confermato). Come riportato anche nella giornata di ieri, l'ex Inter sarebbe ben contento di vestire la maglia bianconera. Chiaro, molto dipenderà dalle cessioni in attacco, soprattutto dalla situazione relativa a Paulo Dybala. Ma Coutinho sul mercato stuzzica la fantasia dei dirigenti murati alla Continassa. Il mercato è già caldo.