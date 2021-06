Quale sarà il futuro di Gigi Buffon dopo l'addio ormai ampiamente annunciato alla Juventus? Una parziale risposta arriva dalla Spagna: non al Barcellona!

Il giornale Sport ha infatti spiegato che il Barça avrebbe fatto un tentativo per ingaggiare Buffon come secondo portiere d'esperienza per coprire adeguatamente le spalle a Ter Stegen e fare da chioccia per i giovani, ma Gigi avrebbe rifiutato perché preferirebbe una squadra che possa garantirgli un ruolo da titolare. Il motivo? Giocarsi le residue chance di convocazione da parte dell'Italia per i Mondiali di Qatar 2022, che sarebbero un sigillo leggendario alla sua carriera! Chance che, con un impiego da riserva come quello delle ultime stagioni juventine, sarebbero nulle.