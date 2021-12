Mateue Federico. A Torino si fa mercato, soprattutto se c'è mezza delegazione del Barcellona e c'è uno degli agenti più in vista in questo momento. Ecco, cos'è venuto fuori dall'incontro tra il super procuratore e il direttore sportivo del Barça? Secondo l'edizione odierna di Sport, un vero e proprio contatto per Federico. Per prendere informazioni.Racconta Sport che è stato un incontro informale, ma c'è stata anche l'apertura. La squadra catalana sta tenendo d'occhio. Il Barça cerca giocatori in scadenza, e il calciatore resta in orbita blaugrana. Alemany e Pastorello si sono accordati anche per il futuro: ci vorrà un discorso più approfondito nelle prossime settimane per studiare le opzioni e capire al meglio la situazione.