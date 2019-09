Rodrigo Bentancur poteva lasciare la Juventus in estate. Come scrive Don Balon, infatti, il Barcellona era interessato al centrocampista bianconero, ma Luis Suarez ha fatto cambiare idea alla dirigenza blaugrana: il Pistolero ha sconsigliato l'acquisto, spiegando che non è ancora pronto per il livello dei catalani. Dunque, una scelta - parrebbe - dettata dalle indicazioni del centravanti e non dalla voglia della Juventus di tenere il centrocampista, che resta comunque di difficile collocazione. Sulla sua 'taglia', infatti, pesa lo spettro del 50% della futura rivendita da devolvere al Boca Juniors. Dal suo arrivo, gli accordi tra Juve e Boca non sono difatti cambiati.