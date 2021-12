non sono mai stati compagni di Nazionale, ma il primo stima parecchio il secondo, tanto da essersi convintoad alzare il telefono e a mettersi in contatto con l'attaccante della. Lo rende noto il sito del quotidiano As, secondo cui ci sarebbero già stati dei contatti. Xavi, infatti, considera Morata il centravanti ideale per la sua squadra.As ha precisato che non si tratterebbe di un semplice prestito semestrale, ma di un investimento a lungo termine. Morata avrebbe dato il suo consenso, il sito spagnolo parla anche di conferme che arrivano dall'entourage dell'attaccante, spiegando che la trattativa potrebbe concretizzarsi già a gennaio.