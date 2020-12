Diaro Gol rilancia le indiscrezioni circolate in questi giorni dai media spagnoli: il Barcellona continua a pensare a Matthijs de Ligt, difensore centrale alla sua seconda stagione alla Juventus. Addirittura – come si legge – l’agente Mino Raiola avrebbe parlato con la dirigenza blaugrana riportando l’apprezzamento del giocatore. Ma il suo presente ha un solo nome, Juventus, che non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire, anzi, vuole godersi ogni centesimo degli 85,5 milioni di euro pagati all’Ajax per portare a Torino uno dei difensori centrali più giovani e forti in circolazione.