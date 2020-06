L'indiscrezione ha del clamoroso. Il Barcellona non smentisce la rivelazione di Rac1, emittente spagnola, sulla presunta positività di 5 calciatori e due componenti dello staff tecnico al test sierologico per il coronavirus, a cui sono stati sottoposti nei giorni scorsi. I soggetti in questione risulterebbero comunque asintomatici e in buone condizioni di salute e stanno lavorando regolarmente. La Liga tra pochi giorni dovrebbe ripartire, con il Barcellona regolarmente in campo. Il club catalano non ha comunque ancora confermato alcuna notizia. La prima gara della banda Setien post stop per il coronavirus è prevista il prossimo 13 giugno, alle 22, contro il Maiorca.