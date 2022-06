Nelle ultime ore è aumentata nuovamente la fiducia del mondo bianconero per l'operazione legata ad Angel Di Maria, più che mai desiderato da tutti i tifosi juventini. Il Fideo infatti sembra destinato a raggiungere Torino, ma prima bisognerà capire quali saranno le modalità che lo potrebbero portare allìombra della Mole. In queste ore però, dalla Spagna provano a spegnere nuovamente l'entusiasmo che vige nel quartier generale della Continassa, perchè stando a quanto riportato dal portale iberico Sport, il Barcellona sarebbe ritornato in auge per il Fideo, complicando nuovamente la trattativa per l'argentino.