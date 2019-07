Per oggi è previsto un incontro decisivo per il futuro di Neymar nel ritiro di Shenzen in Cina, insieme al direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo. Il brasiliano ha le idee chiare: vuole lasciare Parigi. L'operazione, però, non è delle più semplici. Il Barcellona ha speso 120 milioni di euro per avere Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid, ma, secondo quanto riportato da Sport in Spagna, è pronto a presentare un'offerta ufficiale per chiudere l'assalto a Neymar già nei prossimi giorni. E la Juventus, accostata a lui dalla Spagna, resta alla finestra.