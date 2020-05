Barcellona-Pjanic, ci siamo. In Spagna non hanno nessun dubbio: da giorni, infatti, rimbalzano le voci secondo le quali il centrocampista bosniaco avrebbe già detto sì ai blaugrana, e il quotidiano Sport rivela anche i dettagli dell'accordo: si tratterebbe di un contratto di quattro anni, per il quale c'è intesa totale tra il giocatore e il club spagnolo. A frenare l'affare, però, al momento, è la posizione del brasiliano Arthur, che il Barcellona ha inserito come contropartita e che non ha ancora dato una risposta alla Juventus.