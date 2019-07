Arrivano nuove voci dalla Spagna ad accostare la Juventus a Gareth Bale. Il talento gallese potrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo a Torino, dopo un'avventura importante insieme al Real Madrid, da cui Bale è in partenza perché in rotta con Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da Marca, i bianconeri osservano il suo profilo con interesse, anche se in pole resta il Manchester United, che potrebbe ottenerlo anche nell'ambito dell'affare per Paul Pogba. Da non escludere nemmeno l'ipotesi Paris Saint-Germain.