Continua tra incredibili alti e bassi l'avventura di Gareth Bale al Real Madrid. Il fenomeno gallese è rimasto fuori dai convocati per la partita dei Blancos contro il Bruges in Champions League e non ha per niente gradito la decisione di Zinedine Zidane, dopo un buon avvio di stagione. Motivo per cui, secondo quanto riportato da As in Spagna, la decisione sarebbe già stata presa: a fine stagione sarà addio tra Bale e il Real. E la Juventus, accostata a lui da voci dalla Spagna, resta alla finestra.