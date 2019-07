Gareth Bale è sempre più lontano da una conferma al Real Madrid, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, c'è un ritorno di fiamma da parte del Tottenham, che vuole provare a riportarlo in Premier League con la maglia con cui è cresciuto, prima di approdare ai Blancos. C'è un ostacolo: l'ingaggio, da 17 milioni di euro a stagione, del gioiello gallese. Con buona pace della Juventus, cui Bale è stato accostato a più riprese in queste ultime settimane di mercato.