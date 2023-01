Si sta rivelando un’autentica sorpresa nel girone della Primavera della Juve e ora il suo profilo è finito sotto le attenzioni dei più noti club europei. Stiamo parlando di Kenan Yildiz, ex gioiellino del Bayern e acquistato dalla Juve appena un anno fa. Il classe 2005 sta facendo le fortune della squadra allenata da Montero, tanto da aver attirato su di se le attenzioni di squadre di primissima fascia. Come riportato dal portale spagnolo Revelo, infatti, anche il Benfica starebbe sondando il terreno per il baby bianconero.