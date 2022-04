Cresce l'attesa in casa Juve in vista del Derby d'Italia contro l'Inter, dove in palio ci sarà praticamente un'intera stagione. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica e un eventuale passo falso di una delle due potrebbe cestinare tutto quello che di buono è stato fatto in questo momento. Ma è inevitabile continuare a guardare anche al mercato e nella giornata di oggi sarebbero emerse delle notizie provenienti dalla Spagna che, lasciano un pò di timore in tutti i tifosi juventini. Stando a quanto riportato da Fichajes.net infatti, gli inglesi del Manchester United avrebbero studiato il profilo dell'olandese De Ligt, lasciando intendere che ci sarà un tentativo in estate per l'ex Ajax.