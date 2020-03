La Juventus è alla finestra per Mauro Icardi, arrivato l'estate scorsa in prestito al Psg dall'Inter: il club francese ha un diritto di riscatto fissato a 70 milioni, che potrebbe anche decidere di esercitare per poi rimettere l'argentino sul mercato. Il profilo di Icardi è uno di quelli presenti nei radar bianconeri, che lo seguono con attenzione in attesa di nuovi sviluppi. Dalla Spagna, però, parlano di un interessamento del Real Madrid per l'attaccante: secondo Fichajes.net infatti i Blancos starebbero pensando a Icardi come alternativa o spalla di Benzema dopo la stagione fallimentare di Luka Jovic.