In queste ore la società della Continassa è alle prese con le ultime operazioni di mercato che, vedono avvicinarsi prepotentemente il centrocampista del Monchengladbach Zakaria, cosi come si allontanano sempre di piu Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. E' chiaro però che una società come la Juve lavora sempre con uno sguardo al futuro (vedi il colpo Vlahovic) e proprio per questo si valutano attentamente anche le situazioni che potrebbero svilupparsi a gennaio.



Un nome che sembra non essere mai uscito dall'orbita dei bianconeri è quello del centrocampista Paul Pogba, sempre piu lontano dal Manchester e sul quale ci sarebbe una fortissima concorrenza. Oltre a Madama infatti, su di lui si sarebbero mossi anche Real Madrid e Psg, con quest'ultimi che stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, avrebbero nuovamente riallacciato i contatti con l'entoruage del giocatore e cercare cosi di convincere l'attuale Campione del Mondo ad accasarsi all'ombra della Tour Eiffel.