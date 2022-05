La Juve continua a lavorare sul mercato, specie ora che la stagione è terminata e non ha più nulla da chiedere a Madama che, resta senza trofei dopo un dominio durato 10 anni. I nomi che circolano per rinforzare la rosa sono sempre i soliti noti e quello che più fa gola alla Vecchia Signora è quello di Paul Pogba, sul quale però è forte la concorrenza di Real Madrid e Psg. In queste ultime ore però, si sarebbe ingarbugliata ulteriormente la situazione perchè stando a qaunto riportato dal portale spagnolo Fichajes.com infatti, anche il Bayern Monaco si sarebbe inserito per la lotta al francese.