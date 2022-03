Dopo la vittoria sulla Samp e il passo falso dell'Atalanta contro il Genoa, in casa Juve filtra grande ottimismo in virtù di quello che sarà il finale di stagione. Ma negli uffici della Continassa si continua a guardare al futuro e soprattutto, si continunano a monitorare i vari profili di rilievo da consegnare a Max Allegri nella prossima stagione. Uno di questi porta al centrocampista del Chelsea Jorginho, ormai prossimo a lasciare Londra. Su di lui c'è il forte interesse della Vecchia Signora già da tempo, ma in queste ultime ore sembra essersi aggiunta un'altra pretendente. Stando a quanto riportato dal portale iberico Todofichajes.com infatti, anche il Milan sarebbe sulle tracce del Campione d'Europa in carica e la sensazione è che in estate possa scaturirsi una vera e propria asta di mercato.