L'Atletico Madrid vuole Rodrigo Bentancur. Una voce rimbalzata come indiscrezione di una trattativa aperta dalla Spagna, dove spingono per l'affare. Secondo Mundo Deportivo, infatti, la Juventus potrebbe cedere l'uruguaiano che piace tanto a Simeone, perché interessata a uno tra Josè Gimenez e Renan Lodi e il centrocampista offensivo Thomas Lemar. L’Atletico non vorrebbe cedere, ma li sacrificherebbe per Bentancur.