Antoine Griezmann sarà presto un nuovo giocatore del Barcellona, che pagherà 120 milioni di euro per strapparlo all’Atlético Madrid. Una cifra importante destinata a finire nelle casse dei Colchoneros, che adesso vanno a caccia del sostituto del nazionale francese. E in questo senso la prima scelta di Diego Simeone è sempre Paulo Dybala: il Cholo vede nel numero 10 della Juventus il perfetto erede di Griezmann dal punto di vista tecnico. Come riporta Don Balón, la trattativa tra Atlético e Juve è iniziata e dalle parti del Wanda Metropolitano potrebbero presto accontentare le richieste bianconere (100 milioni) per la Joya.