Lasta corteggiando Masonora in prestito al Getafe ma di proprietà del Manchester United. Stando a quanto riferisce dalla Spagna Elgoldigital.com il direttore sportivo dell'Atletico Madrid Andrea Berta sarebbe in contatto con i Red Devils per il giocatore ora in prestito al Getafe. Si penserebbe ad uno scambio, inserendo come contropartita Joao Felix. La Juventus che era interessa a Greenwood ora osserva ma potrebbe rivelarsi una beffa per la Vecchia Signora che è interessata al giocatore, come rinforzo per la sessione estiva di calciomercato.