Il contratto dicon laè in scadenza al termine della stagione attuale e salvo clamorose sorprese non sarà rinnovato, per cui le strade della Vecchia Signora e del brasiliano sembrano destinate a dividersi. Stando a quanto riferisce dalla Spagna il portale Relevo sul giocatore della Juventus ci sarebbe l'interesse di una big spangnola. Si tratterebbe dell'Atletico Madrid, che vede in Simeone un suo grande estimatore. Per questo potrebbe puntare ancora su di lui e permettergli di giocare la Champions League l'anno prossimo.