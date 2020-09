La vicina uscita di Luca Pellegrini proietta la Juventus sul mercato dei terzini, nonostante Pirlo abbia dimostrato di avere il coraggio di lanciare giovani come Frabotta. Tra i nomi circolati in orbita bianconera c’è anche Robin Gosens, uno dei terzini più forti del nostro campionato. E le strategie di mercato dell’Atalanta possono spingerlo sul mercato. Come riporta Mundo Deportivo, la Dea starebbe puntando su Junior Firpo: si parla di 2 milioni per il prestito oneroso più 18 milioni per il diritto di riscatto, oltre ad altri 5 milioni di bonus.