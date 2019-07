Il Direttore Sportivo della Roma Gianluca Petrachi è stato chiaro: Nicolò Zaniolo non è sul mercato, ma verranno comunque valutate eventuali offerte. E le richieste non mancano. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sarebbe in corso una vera e propria sfida tra Juventus e Tottenham. E se i bianconeri possono contare sulla simpatia del centrocampista classe 1999, gli Spurs si stanno impegnando per convincere i giallorossi ad accettare la loro proposta e a cedere il giocatore. Gli inglesi fanno leva sulla ricerca di un difensore da parte dei capitolini, utilizzando Toby Alderweireld come contropartita, ma la Vecchia Signora sta facendo altrettanto con lo scambio proposto con il cartellino di Gonzalo Higuain in cambio di Zaniolo.