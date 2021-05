Se a fine stagione la Juventus non dovesse raggiungere un posto che ne assicuri la qualificazione in Champions League, è probabile che nella rosa ci sarà una rivoluzione. Sia in entrata che in uscita. Sono diversi i calciatori che potrebbero forzare per andare altrove per continuare a giocare la più importante competizione per club. Secondo quanto riporta il media spagnolo fichajes.net, tra i partenti potrebbe esserci Cuadrado, calciatore rivelatosi fondamentale per la Juve. Sulle sue tracce l'Everton e Ancelotti, grande estimatore del calciatore. Il prezzo di partenza per intavolare la trattativa sarebbe intorno ai 15 milioni.