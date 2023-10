Una Juve terza in classifica, una Juve in lotta per lo scudetto. Dopo 9 giornate, la squadra di Maxviaggia a un buon ritmo, ma necessita di rinforzi per competere fino alla fine. Dopo la squalifica di Nicolò Fagioli e quella che - presto - arriverà per Paul Pogba, infatti, la Juve a gennaio punta a due colpi di mercato per la sessione invernale. I nomi che circolano sono diversi, tra obiettivi giovani, occasioni e idee,Ma cosa c'è di vero? In Spagna, in particolare il quotidiano catalano Sport, sono sicuri di un ritorno del giocatore, oggi in prestito alla Fiorentina. Il suo attuale contratto vale fino al 30 giugno 2024, con un diritto di riscatto poi da discutere, ma stando a quanto scrivono c'è chi pensa di richiamarlo alla base già a gennaio. Una possibilità che pare, però, irrealizzabile, prima di tutto visto quanto conta all'interno dello scacchiere di Italiano e della Viola, ma anche visto il suo trascorso bianconero. Non ha mai convinto, anche a causa dei tanti infortuni, e con Allegri il rapporto non è stato certo ottimale. In campo si è visto poco e non ha mai mostrato quel talento visto a sprazzi a Barcellona. Così è finito ai margini in bianconero, poi è arrivata l'avventura al Liverpool, non certo soddisfacente e poi ancora il ritorno, in attesa di un nuovo addio.