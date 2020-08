Ancora poco tempo e Arthur potrà vestire la maglia della Juventus. Prima però, dovrà risolvere ancora qualche questione sospesa con un ambiente con cui non vuole avere più niente a che fare. Stando a quanto riporta Sport, il centrocampista ex Barcellona ha incontrato il dirigente Eric Abidal. Dal summit è emerso che il brasiliano potrebbe non partire per Lisbona con la squadra, impegnata nei quarti di finale di Champions League. L’avventura di Arthur con il Barça può essere virtualmente chiusa.