Svolta importantissima che arriva dalla Spagna in merito allo scambio Arthur-Pjanic. Stando a quanto riporta Marca, il centrocampista spagnolo ha aperto per la prima volta alla possibilità di lasciare il Barcellona. Un segnale fondamentale per la trattativa, infatti il nodo che bloccava tutto era rappresentato dalla ferma volontà del giocatore di voler rimanere in blaugrana. Posizione che ora ha ammorbidito, che aiuterebbe le parti ad arrivare alla stretta finale: al Barcellona andrebbero tra i 10 e i 15 milioni di euro (il conguaglio delle diverse valutazioni dei due giocatori), mentre ad Arthur un ingaggio pari a 5 milioni di euro all’anno. I club premono, la deadline del 30 giugno si avvicina.