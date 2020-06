2









Ieri le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2025, ora manca solo l'ufficialità per l'affare Arthur, che contestualmente porterà al trasferimento a Barcellona di Pjanic. Intanto i blaugrana hanno convocato il centrocampista brasiliano per la sfida di domani sera con l'Atletico Madrid (ore 22). Come inoltre racconta AS, ​Arthur ha tenuto un discorso alla squadra spiegando l'addio, un patto d'acciaio fino al termine della stagione e soprattutto una promessa: rimarrà a lottare con i compagni fino all'ultimo giorno.