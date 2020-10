Impatto timido nel mondo Juventus per Arthur. L’impressione è il periodo di ambientamento durerà più del previsto dopo i diversi mesi passato a non allenarsi perché in causa con il Barcellona. Ma nel frattempo, dalla Spagna non lo perdonano. Ecco cosa scrive Mundo Deportivo: “Arthur ha giocato tre volte (in campionato, ndr) con la Juve e la squadra ha pareggiato tutte e tre le volte: Roma, Crotone ed Hellas Verona, unica partita che ha giocato per intero, mentre in quella in cui non è sceso in campo la Juve ha vinto 3-0 contro la Sampdoria. Vedremo se il brasiliano riuscirà a brillare contro la sua ex squadra in Champions League”.