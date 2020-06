Nonostante crescano i rumors su un possibile rifiuto di Arthur a giocare la Champions League con il Barcellona ad agosto, in Spagna gettano acqua sul fuoco. Stando a quanto riporta As, il centrocampista brasiliano finirà regolarmente la stagione in bluagrana, alla stessa maniera di Pjanic con la Juventus. Dunque niente intoppi da qui fino alla fine di agosto, a meno scelte di carattere personale, nel frattempo oggi è stata giornata di visite mediche per entrambi: sia Arthur che Pjanic si sono recati al J|Medical per sottoporsi ai test di rito, atto che precede la stretta finale con la firma sul contratto.