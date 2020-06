Helena Condis racconta Arthur Melo. La giornalista di Cadena Cope, nota per la vicinanza al Barcellona, lo ha raccontato a Sky Sport, dalla passione per la samba (che spesso balla quando esce) al suo essere sorridente, oltre che legato alla famiglia. Al momento del suo trasferimento dal Gremio ha portato tutti a Barcellona, compresi i genitori, e probabilmente farà così anche a Torino. Nel suo suo racconto ha aggiunto: "Neymar? Sono molto amici, si trovano a Barcellona e immagino che un giorno lo vedrete anche a Torino".



Ma c'è di più. Helena, infatti, ha aggiunto: "E' stato Messi a dire ciò che più mi ha sopreso su Arthur: dopo averlo conosciuto e visto giocare ha raccontato come fosse il giocatore più simile per caratteristiche a Xavi. Oggi, il Barcellona si separa da colui che, secondo Messi, era l'erede di Xavi". La Juve lo spera, viene da aggiungere.