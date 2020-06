3









Arthur apre alla Juve. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l'entourage del centrocampista del Barcellona ha dato nuovi segnali alla dirigenza bianconera, questa volta di apertura. Fonti del club bianconero, scrive il quotidiano catalano, si dicono "ottimiste" per quanto riguarda lo scambio con Miralem Pjanic che, nonostante le voci sul PSG, ha dato priorità assoluta al Barcellona dove può approdare insieme a De Sciglio in cambio di Arthur, priorità sia di Paratici che di Sarri.



PERCHE' SI - I bianconeri stanno insistendo e sabato, nell'ultimo contatto avuto tra l'entourage del calciatore e Paratici c'è stata "un'attitudine differente" che farebbe ben sperare sia la Juventus che pure il Barcellona, pronto a disfarsi del calciatore brasiliano per accogliere Pjanic e De Sciglio. Alla Juve avrebbe un ruolo di primo piano, al Nou Camp sarebbe un comprimario. La Juve registra una piccola apertura dell'entourage del brasiliano e ora spera che arrivi il sì.