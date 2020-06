Secondo Marca, sono state l'insistenza asfissiante di Juventus e Barcellona, molto ostinate nel concludere la trattativa, ad aver portato la Arthur alla Juve. Questo atteggiamento ha smontato anche la fermezza del brasiliano, che avrebbe voluto continuare a giocarsi le sue carte in Spagna e lì giocarsi il posto.



Il club con lui è stato chiaro: poco spazio e tanta concorrenza, con difficoltà a giocare. In più, nulle possibilità di ritocco verso l'alto dello stipendio, cosa che invece ha trovato a Torino, dove guadagnerà 5.5 milioni di euro più bonus. In Spagna, poi, come già visto nel caso Ronaldo, spingono anche sui vantaggi della fiscalità italiana, inserendolo tra i motivi della scelta di lasciare Barcellona per la Juve.