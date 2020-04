3









Arriva l'okay. Il Barcellona ha capito e autorizzerà la Juventus a trattare con Arthur Melo. Se dovesse raggiungere un accordo coi bianconeri, a quel punto il futuro del brasiliano sarebbe tra le mani dei due club. Intanto, un primo segnale è arrivato: per il Mundo Deportivo, il 'permiso' concesso dal Barça al club italiano vuol dire innanzitutto aprire alla possibilità di una cessione finora mai scontata.



QUESTIONE D'INGAGGIO - Cos'è cambiato? Per gli spagnoli, resta comunque strano il gesto di Bartomeu e soci. MD spiega: "In circostanze normali, con un giocatore che il club ufficialmente non ha intenzione di cedere, non avrebbero mai dato un permesso esplicito a un altro club. In questo caso, invece, l'hanno fatto: il Barcellona ha apprezzato il fatto che la Juve ci abbia messo la faccia sin dall'inizio". L'offerta, intanto, si appresa a essere 'generosa' relativamente a quanto il 23enne guadagna oggi: e a oggi, il Barça non può rispondere con la stessa moneta. Praticamente e metaforicamente.