Fabio Paratici oltre a lavorare al mercato, per così dire, di primo piano, quello che direttamente riforerà l’organico a disposizione di Andrea Pirlo, studia anche potenziali crack. Le ricerche hanno portato a Abdallah Sima, attaccante dello Slavia Praga soprannominato “l’Henry africano”. Sul classe 2001 non c’è soltanto l’attenzione della Vecchia Signora: come riporta Todofichajes.com, anche l’Arsenal sta tenendo monitorato Sima, tanto che sarebbe disposto a presentare un’offerta.