Il Barcellona dice no allo scambio tra. Come raccontato dalla Spagna, in particolare da TodoFichajes.com, i blaugrana hanno rifiutato la proposta della Juventus, anche per l'ingaggio pesante del giocatore gallese, da oltre sette milioni di euro a stagione. I bianconeri avevano pensato al bosniaco, reduce da un anno molto difficile nel campionato spagnolo, per sostituire Arthur, di rientro soltanto tra ottobre e novembre.