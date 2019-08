Sulla falsa riga di quanto fatto con Coutinho al Bayern Monaco, il Barcellona avrebbe proposto una formula simile al Psg per arrivare a Neymar. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona avrebbe presentato la sua offerta ai parigini per il brasiliano: prestito oneroso per due stagioni, con obbligo di riscatto alla fine dei 24 mesi. Un'opzione che permetterebbe ai blaugrana di dilazionare l'esborso, ma che, di contro, potrebbe non dare l'immediato ossigeno necessario al Psg. Leonardo, che continua a tenere d'occhio Dybala, valuta questa possibilità.